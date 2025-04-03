Новое учебное заведение появится вместо школы, построенной почти 50 лет назад в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы строят новые учебные заведения и пристройки к существующим школам, а также детсады. Об этом сообщил аким Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями района, передает NUR.KZ.

"Обеспечение качественной социальной инфраструктурой для жителей Ауэзовского района находится на моем особом контроле. С учетом роста населения для дальнейшего снижения дефицита ученических мест реализуется системная работа по строительству новых школ и пристроек", - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, на сегодня дефицит ученических мест в районе составляет более 5 тыс. Для решения этой проблемы в сентябре прошлого года в микрорайоне №1 была построена первая комфортная школа на 600 мест. Она была возведена на месте аварийного здания школы №97. В ноябре 2024 года завершен капитальный ремонт с сейсмоусилением школы №9, которая рассчитана на 1200 мест.

Также аким сообщил, что разрабатывается ПСД для строительства новых зданий школы №13, построенной в 1976 году, в которой более 20 лет не проводился капитальный ремонт. А также школы №158 1978 года постройки со сносом старых зданий.

Помимо того, разрабатывается ПСД на строительство пристройки к школе №42 на 300 мест в микрорайоне Аксай-2. Реализация этих проектов начнется после получения заключений госэкспертизы в сентябре этого года, а их открытие запланировано до начала следующего учебного года.

Также в рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа" по городу запланировано строительство 21 школ на 35,6 тыс. ученических мест. Также будет построено 6 пристроек к школам на 1305 мест.

Особое внимание акимом Алматы уделяется снижению дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, который составляет 6 122 места. В августе текущего года в Ауэзовском районе будет завершено строительство двух детских садов: на 160 мест в микрорайоне №10 и на 120 мест в микрорайоне "Алтын бесік".

В июне 2025 года ожидается получение заключения госэкспертизы на строительство детского сада на 120 мест, который заменит аварийное здание в микрорайоне Таугуль. Строительные работы начнутся в сентябре 2025 года, а завершение строительства планируется в ноябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что новые школы, детсады и поликлиники также появятся и в Наурызбайском районе города. На встрече с жителями этого района аким Алматы рассказал об успешном решении одной из приоритетных задач по улучшению социальной инфраструктуры города.