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Экономика Алматы выросла на 9,1% за год

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Монумент Золотому человеку на фоне Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Краткосрочный экономический индикатор города Алматы вырос на 9,1% год к году. Наибольшую роль в этом росте сыграла отрасль транспорта. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Алматы является ведущим деловым и финансовым центром страны. И, как сообщают в управлении экономики акимата мегаполиса, он в очередной раз подтвердил этот статус.

Так, по итогам четырех месяцев краткосрочный экономический индикатор города вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что в расчет этого показателя входят различные сферы экономики: объем производства, строительства, торговли и так далее.

Среди них ключевыми драйверами роста стали отрасли транспорта и складирования (рост составил 23,9%), строительства (21,3%) и обрабатывающей промышленности (17,6%). Поступления в бюджет Алматы за указанный период выросли на 14,6%.

По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП), то есть объем общей розничной стоимости всех произведенных в мегаполисе товаров и услуг, на душу населения составил 27 557 долларов США, увеличившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.

Это один из лучших показателей по стране. В целом вклад ВРП города в валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырос с 21,1% в 2023 году до 21,8% в 2024 году, что подтверждает возрастающую роль Алматы в национальной экономике.

Напомним, что по объему валового продукта Алматы может посоревноваться и с некоторыми странами.

Ранее мы также рассказывали, что Алматы планирует привлечь 2,2 трлн тенге инвестиций в основной капитал в 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2246382-ekonomika-almaty-vyrosla-na-9-1-za-god/