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"У меня столько недругов в городе": Досаев высказался о строительстве в горной местности

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района ответил на вопросы о строительстве в микрорайоне Ерменсай, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ввести мораторий на строительство ЖК в отдельном районе законодательно невозможно. Но мы эти вопросы регулируем, вы не представляете, сколько отказано в согласовании проектов за последние несколько лет. У меня уже столько недругов в городе, за то, что я не даю строить в предгорной местности", - отметил Ерболат Досаев.

При этом, с его слов, лазейки в законодательстве позволяют застройщикам возводить малоэтажные ЖК на земле, предназначенной для индивидуального жилья.

"Мы внесли предложения для совершенствования законодательства и со своей стороны ужесточили правила застройки, которые сегодня запрещают срез склонов, строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе с крутизной склона более 15 градусов", - подчеркнул аким Алматы.

Ранее сообщалось, что контроль за застройкой горных прилавков усилят в Алматы.

Также Досаев заявлял ранее, что "лазейка со строительством в предгорьях будет закрыта".

Также, во время одной из встреч с населением он обратился к застройщикам и строительным компаниям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227620-u-menya-stolko-nedrugov-v-gorode-dosaev-vyskazalsya-o-stroitelstve-v-gornoy-mestnosti/