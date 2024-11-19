Уровень ВВП Алматы оказался выше, чем Грузии и Молдовы вместе взятых

Объем ВВП Алматы за первое полугодие 2024 года равен 10,7 трлн тенге. Это больше, чем аналогичные показатели Грузии и Молдовы вместе взятых. Меньше, чем у южной столицы Казахстана, и ВВП Армении. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

По объему валового внутреннего продукта (ВВП), то есть общей розничной стоимости всех произведенных в стране товаров и услуг, Казахстан обгоняет многие страны Центральной Азии и Содружества независимых государств (СНГ), уступая только России.

Согласно самым актуальным данным Бюро национальной статистики, в первом полугодии 2024 года ВВП Казахстана составил 52,3 трлн тенге.

ВВП Алматы

Пятую часть этого объема обеспечила экономика города Алматы – ВВП мегаполиса за этот же период составил 10,7 трлн тенге.

Если рассматривать рыночную стоимость всех произведенных в городе товаров и услуг в среднем на одного жителя, то ВВП на душу населения здесь равен 4,7 млн тенге.

Отметим, что с таким объемом экономики казахстанский мегаполис обгоняет целые страны. Причем, как по общему показателю, так и в среднем на душу населения.

ВВП Грузии

Например, ВВП Грузии в первой половине 2024 года, согласно данным Национальной статистической службы, составил 41,7 млрд лари. В переводе на тенге по среднему официальному курсу Национального банка РК за I и II квартал 2024 года (167,8 тенге за 1 лари) эта сумма составляет 7 трлн тенге.

ВВП на душу населения в Грузии в этот период был равен 11,3 тыс. лари, или 1,9 млн тенге.

ВВП Армении

Армения – одна из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ВВП которой также меньше, чем в крупнейшем по экономике регионе Казахстана. Вместе с ней городу Алматы по объему экономики уступает Кыргызстан, но свежих данных по этой стране пока нет.

Внутренний валовый продукт Армении в первом полугодии 2024 года, согласно данным Статистического комитета, между тем составил 4,2 триллиона драмов, или 4,6 трлн тенге, по курсу, равному 1,1 тенге за драм.

При численности постоянного населения, которая, по данным Армстата, с начала года составила 3 млн человек, ВВП на душу населения в Армении составляет около 1,5 млн тенге.

ВВП Молдовы

И еще одна страна, где есть данные по ВВП за первое полугодие 2024 году – Молдова. Этот показатель, согласно данным Национального бюро статистики, здесь составляет 142,2 млрд леев. По среднему курсу за тот же период (25,47 тенге за лей) это равно 3,6 трлн тенге.

А ВВП на душу населения в Молдове равно 1,5 млн тенге при численности населения, которая на 1 января 2024 года составила 2,4 млн человек.

Объем произведенного валового внутреннего продукта (ВВП)

за январь-июнь 2024 года (тенге*) Регион Общий объем

ВВП ВВП

на душу населения Алматы 10,7 трлн 4,7 млн Грузия 7 трлн 1,9 млн Армения 4,6 трлн 1,5 млн Молдова 3,6 трлн 1,5 млн Данные взяты с официальных сайтов органов статистики указанных стран

*по среднему курсу Национального банка РК в I и II кварталах 2024 года

Таким образом, ВВП Грузии и Молдовы вместе взятых меньше, чем у одного Алматы. По объему экономики казахстанский мегаполис также может посоревноваться со всей Арменией.

Также напомним, что южная столица Казахстана входит в пятерку лидеров по средней зарплате в Казахстане.