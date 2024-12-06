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Досаев рассказал о том, как Алматы возвращает статус города-сада

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Алматы - город-сад
Алматы - город-сад. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной сессии маслихата рассказал, как мегаполис возвращает статус города-сада, передает NUR.KZ.

Он отметил, что продолжаются работы по озеленению города. Так, одной из ключевых инициатив является Дорожная карта «Зеленый Алматы», утвержденная в 2022 году. Согласно ей в городе планируется высадить 2,5 млн зеленых насаждений к 2030 году. Ежегодно будут сажать по 320 тысяч деревьев и кустарников и уже к 2025 году будет высажено свыше 1,2 млн деревьев, а до 2030 года — около 1,3 млн деревьев.

Алматы - город-сад
Алматы - город-сад. Фото: акимат Алматы

"В 2024 году из 320 тысяч зеленых насаждений уже высажено 224 тысяч саженцев, из которых более 150 тысяч составляют деревья, а 74 тысячи — кустарники. Посадка деревьев продолжается, до конца текущего года предстоит посадить еще 96 тысяч саженцев.

За 2023-2024 годы установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году будет установлено еще 290 км таких сетей на сумму 4,1 млрд тенге. Это позволит охватить более 1 млн деревьев системой автополива", - отметил Ерболат Досаев.

К слову, в апреле была проведена акция по озеленению "Алматы — город-сад", когда высадили более 7 тысяч зеленых насаждений, включая 4 015 плодовых деревьев, 3855 из которых - яблоневые; 1 090 лиственных деревьев и 2 600 кустарников.

Алматы - город-сад
Алматы - город-сад. Фото: акимат Алматы

Основные посадки были выполнены в ключевых зонах города: в парке ALA - 2 270 саженцев яблони, в парке севернее ул. БАКА 500 плодовых деревьев - яблони и абрикос, и на смотровой площадке вдоль реки Боралдай 1 000 деревьев лиственных пород.

Районные акиматы также активно подключились к созданию яблоневых аллей и высадке кустарников. В Алатауском районе было высажено 70 яблоневых деревьев и 250 кустарников, в Медеуском районе 220 яблоневых деревьев, из которых 150 саженцев высажено на территории Алматинского зоопарка, в Бостандыкском районе 230 яблоневых деревьев, в том числе 150 саженцев - в парке Первого Президента.

Ранее подробности благоустройства Алматы в 2025 году рассказали в маслихате города.

Также во время рабочего объезда и встречи с населением Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел зеленую зону, благоустроенную в рамках программы "Бюджет народного участия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197026-dosaev-rasskazal-o-tom-kak-almaty-vozvrashchaet-status-goroda-sada/

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