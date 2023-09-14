"Боремся не только в центре": Досаев высказался о точечной застройке
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Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, какое внимание уделяется точечной застройке, передает корреспондент NUR.KZ.
Досаев отметил, что борьба с точечной застройкой ведется не только в центре города.
"Я город не делю на окраины и т. д. - все районы равны. С точечными застройками мы боремся не только в центре. В центре не так много строек. Мы, наоборот, разбираемся с новыми районами развития. Два новых района - Алатауский и Наурызбайский - там активно проводим работу.
Я в курсе каждой точечной застройки в Ауэзовском районе, держу на личном контроле: мы либо в судах находимся, либо пробуем уговорить владельцев изменить свои проекты, либо выкупить и сделать какую-то зеленую зону. Как любой мегаполис, сталкиваемся с такими проблемами", - ответил он.
Аким также сообщил, что для улучшения экологии будут делать зеленые зоны, высаживать деревья, проводить полив, а также переводить транспорт на газ или электричество.
Ранее аким рассказывал, на какой стадии находится благоустройство Сайрана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036587-boremsya-ne-tolko-v-tsentre-dosaev-vyskazalsya-o-tochechnoy-zastroyke/