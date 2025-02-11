Средняя зарплата превысила 500 тыс. тенге в Алматы

Средняя зарплата в Алматы по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 14,4% за три месяца и составила 539 125 тенге. Сколько получают разные специалисты, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя зарплата в Алматы в четвертом квартале 2024 года достигла 539 125 тенге, впервые превысив рубеж в 500 тыс. тенге.

Самая высокая средняя зарплата в Алматы зафиксирована в сфере финансовой и страховой деятельности - 1 076 171 тенге, а самая низкая в сфере услуг по проживанию и питанию - 337 219 тенге.

В Алматы трудится 522 298 наемных работников, что составляет 14% от общей численности работников в стране, а фонд заработной платы в четвертом квартале 2024 года составил 845 млрд тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников.

То есть она показывает, сколько в среднем зарабатывают казахстанцы. Отдельные работники при этом могут получать меньше или больше. Это означает лишь то, что на каждую зарплату ниже средней есть зарплата выше средней, что влияет на общий показатель.

В четвертом квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, между тем составила 434 982 тенге. За квартал она выросла на 11,4%.

Более высоким ростом (на 14,4%) при этом отметился город Алматы, где этот показатель впервые превысил рубеж в 500 тыс. тенге.

Количество работников и фонд заработной платы

В первую очередь отметим, что в Алматы трудится самое большое количество наемных работников – 522 298.

Это 14% от фактической численности работников в целом по стране, без учета сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. За квартал этот показатель вырос на 1,6%.

Фонд заработной платы в четвертом квартале 2024 года в мегаполисе между тем равен 845 млрд тенге. Рост к предыдущему периоду – 16,3%.

Таким образом, с учетом фактической численности работников и фонда заработной платы, средняя зарплата здесь составила 539 125 тенге.

В реальном выражении, то есть с учетом инфляции ее рост по сравнению с предыдущим кварталом равен 11,1%.

Напомним, что в третьем квартале 2024 года средняя зарплата в Алматы была равна 471 264 тенге, во втором – 480 431 тенге, в первом – 454 172 тенге, а годом ранее – 474 550 тенге.

В результате за весь 2024 год средняя зарплата в Алматы составила 487 851 тенге. По сравнению с 2023 годом в номинальном выражении она выросла на 15,4% и на 5,8% – в реальном.

Зарплаты по видам экономической деятельности

Этот показатель также меняется в зависимости от основного вида экономической деятельности. Например, самая высокая средняя зарплата в четвертом квартале 2024 года была зафиксирована в финансовой и страховой деятельности города Алматы – 1 076 171 тенге.

На втором месте сфера информации и связи – 901 746 тенге, а третье заняла профессиональная, научная и техническая деятельность – 809 897 тенге.

Средние показатели по основным видам экономической деятельности в Алматы между тем не опускаются ниже 300 тыс. тенге.

Так, самые низкие средние зарплаты наблюдаются среди наемных работников в сферах административного и вспомогательного обслуживания (378 348 тенге), здравоохранения и социального обслуживания населения (376 554 тенге), а также предоставления услуг по проживанию и питанию (337 219 тенге).

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в Алматы в IV квартале 2024 года Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал (%) Рост за год (%) Всего по Алматы 539 125 14,4 13,6 Финансовая и страховая деятельность 1 076 171 11,1 10,7 Информация и связь 901 746 21,3 35,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 809 897 23,6 12,8 Транспорт и складирование 661 504 13,2 10,8 Строительство 539 012 8,1 15,1 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 504 334 13,6 19,9 Промышленность 481 385 13,7 6,6 Предоставление прочих видов услуг 466 805 0,3 8,9 Искусство, развлечения и отдых 424 649 23,8 30,4 Операции с недвижимым имуществом 415 339 14,1 33,7 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 412 601 13,3 - 0,2 Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 409 138 11,0 6,5 Образование 386 044 24,8 3,0 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 378 348 16,1 24,3 Здравоохранение и социальное обслуживание населения 376 554 6,5 9,4 Предоставление услуг по проживанию и питанию 337 219 6,5 37,6 По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Больше всего средняя зарплата в четвертом квартале 2024 года за три месяца выросла в сфере образования Алматы – на 24,8%, в сфере искусства, развлечений и отдыха – на 23,8%, а также в профессиональной, научной и технической деятельности – на 23,6%.

Также отметим, что заработные платы могут отличаться в зависимости даже от района города. Например, в Алматы средняя зарплата в третьем квартале 2024 года выше всего была в Медеуском районе, а ниже – в Наурызбайском.

В тот же период наблюдался значительный рост доходов врачей и учителей мегаполиса.