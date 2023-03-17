Как алматинцы могут принять участие в освоении городского бюджета

В рамках стартовавшего в Алматы проекта любой житель города может предложить план по развитию городской среды, который будет реализован за бюджетные деньги. Как это работает, узнали журналисты NUR.KZ.
Алматинцы могут поучаствовать в развитии своего города, подав проектные предложения по благоустройству определенного района, микрорайона или двора в рамках проекта "Бюджет народного участия".
Сделать это можно на портале Open Almaty до 30 марта включительно. Проекты можно подать по следующим категориям:
- озеленение;
- обустройство тротуаров;
- строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
- создание, ремонт и освещение мест общего пользования – парков, скваров, пешеходных улиц и других объектыв;
- ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;
- ликвидация свалок;
- установка и ремонт беседок, скамеек, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
- установка, ремонт и освещение спортивных площадок, детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
- обеспечение санитарии.
Каждый предложенный проект должен пройти несколько этапов: подача проектного предложения, рассмотрение, одобрение, голосование, в котором также могут принять участие все желающие, и последний этап – реализация за счет средств из местного бюджета.
Какие критерии у проекта
Алматинцы, принявшие решение поучаствовать в проекте, должны будут заполнить заявку, в которой нужно указать наименование проектного предложения, его описание, адрес и локацию. Проекты должны соответствовать следующим критериям:
- один автор – одна заявка – один объект;
- объект должен быть общего пользования, без ограничения доступа;
- расположение объекта должно быть на территории района, в котором планируется его реализация, на участке общего пользования;
- нахождение обязательно в пределах компетенции акимата;
- актуальность для жителей Алматы.
К заявке нужно будет прикрепить ориентировочные фото, эскизы или схему, а также смету проектного предложения. К участию допускаются примерные эскизы или расчеты из любых открытых источников. Однако нужно помнить главное – максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 25 тыс. МРП, или 86,2 млн тенге.
Стоит также отметить, что предложенный проект может быть сразу же забракован. Это может произойти, если он:
- рассчитан на разработку проектно-сметной документации без проведения строительно-монтажных работ;
- требует в будущем реализации дополнительных элементов;
- не соответствует приоритетам развития Алматы;
- имеет частный коммерческий характер.
Прием заявок завершится 30 марта, а этап рассмотрения закончится 14 апреля. Стоит отметить, что это не первый запуск проекта "Бюджет народного участия"
Впервые в Алматы он был запущен в 2019 году, а в 2022 году было одобрено 205 проектов на общую сумму 8,5 млрд тенге. В этот раз на реализацию народных проектов будет выделено дополнительно 7 млрд тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013332-kak-almatintsy-mogut-pouchastvovat-v-osvoenii-gorodskogo-byudzheta/