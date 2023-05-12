Осталось два дня: жители Алматы могут решить, на что потратить бюджет города

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Любой житель южной столицы Казахстана может участвовать в голосовании по одобрению планов развития городской среды. О том, как это сделать без лишней регистрации, читайте в материале NUR.KZ.

Программа "Бюджет народного участия" представляет собой возможность для алматинцев самостоятельно выбирать проекты развития своего двора, микрорайона или района. Всего было подано 897 предложений по благоустройству Алматы за счет городского бюджета.

К голосованию допущены 373 инициативы, большая часть которых касается строительства детских площадок и обустройства зон отдыха.

Текущий этап голосования, согласно данным портала Open Almaty, стартовал 2 мая и будет завершен 14 мая 2023 года. Поэтому жители города все еще могут успеть проголосовать за понравившиеся им проекты и самостоятельно выбрать новый облик города.

Как участвовать в голосовании

Согласно данным источника, для голосования допускаются жители Алматы, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства (прописку). При этом не требуется регистрации на самом сайте.

Каждому участнику достаточно лишь перейти на портал и выбрать три понравившиеся инициативы – их можно искать отдельно по районам города. Для этого нужно нажать на кнопку "Проголосовать за проект".

Выбор проекта и района города. Источник: портал Open Almaty

Далее откроется список проектов с подробным описанием: адрес, финансирование, вид работ, авторы.

Здесь нужно выбрать свой район и понравившуюся инициативу. Далее под нужным проектом нажимаем кнопку в форме сердечка.

Появится окно, в котором потребуется ввести свой ИИН и выбрать способ голосования: ЭЦП или sms-код.

Как подать голос за понравившийся проект. Источник: портал Open Almaty

В случае выбора sms нужно указать номер, на который поступит сообщение с кодом. Он заполняется в открывшемся ниже окне, после чего надо нажать кнопку "проверить код" – далее голос считается принятым.

Таким образом можно отдать свое предпочтение трем понравившимся инициативам, которые будут реализованы за счет городского бюджета. Результаты голосования будут озвучены 19 мая 2023 года.

Напомним, что алматинцы могут провести ремонт своего многоквартирного дома за счет бюджетных денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020248-ostalos-dva-dnya-zhiteli-almaty-mogut-reshit-na-chto-potratit-byudzhet-goroda/