Машину унесло потоком воды на затопленной дороге в Акмолинской области (видео)

В Сети распространяется информация, что в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. В ДЧС отреагировали на сообщение, передает NUR.KZ.

Информация о том, что есть первая жертва паводков в Акмолинской области, появилась в местном Instagram-паблике nayzakokshe.

"В субботу вечером, 5 апреля, в Жаксынском раойне на 963 км "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ машину унесло течением с дорожного полотна. По всей вероятности, водитель пытался пересечь перелив, где глубина воды достигала примерно 50 сантиметров. Два человека смогли спастись и выбраться из машины. По одной из информаций, водитель машины пока не найден", - отмечается в посте под видео.

В пресс-службе ДЧС Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что факт подтвержден. Однако более развернутую информацию не предоставили.

Редакция NUR.KZ запросила информацию у Департамента полиции Акмолинской области.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

В марте мы писали, что автомобиль жителя Северо-Казахстанской области оказался под водой во время паводков, сам он успел покинуть транспортное средство.

При этом ранее в МЧС в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что регионами с повышенными рисками являются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

Уже в нескольких регионах страны реки вышли из берегов, подтопив населенные пункты и размыв мосты. Так, например, в областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод.

В ЗКО обильное снеготаяние на реке Шидерты привело к размытию грунта вокруг временного моста. Власти отрапортовали, что угрозы для населенных пунктов нет.

В Зерендинском районе Акмолинской области сотрудникам МЧС уже удалось предотвратить подтопление села Чаглинка. Его могло затопить из-за ледяного затора на реке Шагалалы, что привело к резкому подъему уровня воды и, как следствие, подмытию моста, который ведет из села к автобану.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Президент Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.