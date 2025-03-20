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"Стало стаскивать в кювет": машина казахстанца ушла под воду рядом с дорогой (видео)

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Автомобиль под водой, паводки
Автомобиль под водой. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Автомобиль жителя Северо-Казахстанской области оказался под водой во время паводков, сам он успел покинуть транспортное средство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале Qumash_kz опубликовали видео, на кадрах которого видно, что автомобиль скрыло талой водой, прямо рядом с проезжей частью. Сообщается, что это произошло в Северо-Казахстанской области. На момент публикации видео о судьбе водителя авто ничего известно не было.

Публикацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области. Там сообщили, что инцидент с участием автомобиля Volkswagen Passat произошел в районе имени Габита Мусрепова, на автодороге "Саумалколь -Новоишимское -Червонное".

"57-летний водитель, двигаясь со стороны Айыртауского района, не доезжая до села Новоселовка, начал прижиматься к обочине, после чего машину стало стаскивать в кювет. Водитель успел покинуть салон, и автомобиль скатился в воду. Жертв и пострадавших нет.

Дежурившими на месте силами сотрудников полиции, акимата и отдела по ЧС автомашина была извлечена из воды и передана владельцу", - заявили в ДП.

Напомним, ранее в МЧС в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что регионами с повышенными рисками являются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

Недавно в Северо-Казахстанской области автобус с пассажирами съехал в кювет. На помощь водителю пришли спасатели.

Летом прошлого года в соцсетях появились видео с тонущим в котловане автомобилем - на кадрах видно только крышу автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229852-stalo-staskivat-v-kyuvet-mashina-kazahstanca-ushla-pod-vodu-ryadom-s-dorogoy-video/