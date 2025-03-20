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Эзотерика

Четыре часа усилий: полицейский спас лошадей в Актюбинской области

Опубликовано:

Табун лошадей
Лошади. Иллюстративное фото: pixabay.com

В селе Булак Актюбинской области полицейский спас лошадей, оказавшихся в ловушке из-за паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 17 марта в Актюбинской области из-за талых вод уровень реки Бала Кобда поднялся, и несколько лошадей из села Булак оказались в ловушке. Их жизни угрожала опасность из-за сильного потока.

"Узнав об этом через чат сельчан в WhatsApp, участковый инспектор Бексултан Кылышбаев сразу же предложил помощь владельцу животных. 18 марта он на резиновой лодке вместе с сельчанином отправился спасать лошадей", - говорится в сообщении.

При переправе они обнаружили, что лошади разделились и находятся на двух островках, отдаленных друг от друга.

После четырехчасовых усилий все 24 лошади были успешно выведены на безопасное место.

Отметим, уже в нескольких регионах страны реки вышли из берегов, подтопив населенные пункты и размыв мосты. Так, например, в областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод.

В ЗКО обильное снеготаяние на реке Шидерты привело к размытию грунта вокруг временного моста. Власти отрапортовали, что угрозы для населенных пунктов нет.

Не обошла угроза подтопления и СКО - окраины Петропавловска могут вновь остаться под талыми водами из-за резкого потепления. Сообщалось, что вода уже подступила к домам. Кроме того, боятся большой воды и в новом микрорайоне Бирлик, где поселились те, кто потерял жилье во время прошлогоднего паводка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229882-chetyre-chasa-usiliy-policeyskiy-spas-loshadey-v-aktyubinskoy-oblasti/