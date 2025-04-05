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Сотни спасателей бросили на борьбу с паводками в Акмолинской области (фото)

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Қазақ тілінде оқу
Спасатели устраняют последствия паводков
Паводки. Фото: МЧС РК

В городе Макинск Акмолинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка - на устранение направили спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Для проведения аварийно-спасательных мероприятий минувшим вечером были привлечены четыре группировки в составе 130 человек, 13 единиц техники, 12 мотопомп и передвижная насосная станция из департаментов по ЧС Акмолинской области и ДЧС Астаны.

Спасатели приступили к откачке воды с подтопленных территорий. Работы проводятся в круглосуточном режиме.

В областном ДЧС сообщили, что в связи с осложнением паводковой обстановки в Буландынском районе в городе Макинск продолжаются активные работы по ликвидации последствий стихии.

По поручению министра по ЧС на месте находятся вице-министр Рамиль Камалов. Также на территории района находится аким области Марат Ахметжанов.

В ликвидации последствий паводков участвует ДЧС области, также привлечены подразделения из Кокшетау, Атбасара и Астаны. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительной группировки из ДЧС Карагандинской области.

В Макинске продолжаются работы по укладке мешкотары с инертным материалом для укрепления дамб и защиты жилых массивов.

В ликвидации задействованы порядка 400 человек личного состава и около 100 единиц специальной техники.

Для эффективного пропуска паводковых вод принято решение о вскрытии автодорог. Эта мера позволит снизить гидравлическую нагрузку на населённый пункт и минимизировать риски подтоплений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233340-sotni-spasateley-brosili-na-borbu-s-pavodkami-v-akmolinskoy-oblasti-foto/