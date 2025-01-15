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Эзотерика

Фильм снимут о погибшей близ Актау бортпроводнице

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: instagram.com/azerbaijanairlines

В Азербайджане готовятся к съемкам фильма о бортпроводнице самолета Embraer 190, который в декабре потерпел крушение близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Azertag.az.

По данным издания, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Зия Шихлинский готовится снять документальный фильм о жизни Хокумы Алиевой - бортпроводнице самолета Embraer 190, следовавшего по курсу Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау.

Сообщается также, что распоряжением главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Хокуме Алиевой посмертно присвоено звание национального героя Азербайджана.

"Это является признанием ее выдающегося профессионализма, храбрости и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время трагического инцидента с самолетом Embraer 190 азербайджанских авиалиний", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят увековечить память погибшего при крушении самолета в Актау пилота.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211677-o-pogibshey-bliz-aktau-bortprovodnice-snimut-film-v-azerbaydzhane/

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