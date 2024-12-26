"Опровергнуть какую-либо версию невозможно": Бозумбаев о причинах авиакатастрофы в Актау

Вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев ответил на вопросы журналистов о причинах авиакатастрофы в Актау и снова заявил, что все покажет расследование, передает корреспондент NUR.KZ.

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Журналисты во время брифинга по расследованию трагедии в Актау снова спросили вице-премьера Каната Бозумбаева о причинах авиакатастрофы. Представители СМИ напомнили, что сегодня несколько авторитетных изданий написали о том, что причиной крушения самолета близ Актау стала российская ракета. Также журналисты поинтересовались, рассматривается ли версия крушения из-за птиц.

Бозумбаев ответил, что никакую из версий подтвердить или опровергнуть не может.

"Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести… Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств.

Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно", - сказал он.

Также журналисты спросили, отрабатывается ли версия с птицами в случае с крушением самолета. На вопрос ответил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев. По его словам, "никакие версии не откидываются".

"По результатам следственных действий мы еще раз встретимся на брифинге, и мы доведем их результаты, выводы и принятые процессуальные решения", - рассказал он.

Напомним, несколько часов назад издание Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана опубликовало информацию о том, что российская ракета над Грозным стала причиной трагедии в Актау. Также данную информацию источники в Азербайджане подтвердили изданию Anadolu.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 10 человек. О состоянии пострадавших на 26 декабря рассказали в Минздраве.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране.