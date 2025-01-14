Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Спекулируют на теме авиакатастрофы под Актау": МИД России назвал фейком письмо Лаврова азербайджанскому министру

Опубликовано:

Крушение самолета близ Актау
Крушение самолета близ Актау. Фото: t.me/mangystau_press

В Министерстве иностранных дел РФ назвали фейком появившееся в Сети якобы письмо главы ведомства Сергея Лаврова азербайджанскому коллеге, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РФ.

Как сообщает российское ведомство в своем Telegram-канале, в Сети распространяется письмо якобы от имени Лаврова на имя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, написанное на английском языке, о том, что якобы Россия не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства.

"Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты.

Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Это далеко не первый вброс на данную тему", - говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в конце декабря министры поговорили по телефону и подтвердили договоренности президентов России и Азербайджана о необходимости обеспечить самое тщательное расследование трагедии под Актау.

Фейковое письмо
Фейковое письмо. Фото: t.me/MID_Russia

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Крушение самолета под Актау
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211258-spekuliruyut-na-teme-aviakatastrofy-pod-aktau-mid-rossii-nazval-feykom-pismo-lavrova-azerbaydzhanskomu-ministru/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie