"Спекулируют на теме авиакатастрофы под Актау": МИД России назвал фейком письмо Лаврова азербайджанскому министру

В Министерстве иностранных дел РФ назвали фейком появившееся в Сети якобы письмо главы ведомства Сергея Лаврова азербайджанскому коллеге, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РФ.

Как сообщает российское ведомство в своем Telegram-канале, в Сети распространяется письмо якобы от имени Лаврова на имя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, написанное на английском языке, о том, что якобы Россия не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства.

"Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты.

Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Это далеко не первый вброс на данную тему", - говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в конце декабря министры поговорили по телефону и подтвердили договоренности президентов России и Азербайджана о необходимости обеспечить самое тщательное расследование трагедии под Актау.

Фейковое письмо. Фото: t.me/MID_Russia