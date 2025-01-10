Не летать над Москвой и еще четырьмя городами России рекомендовали авиакомпаниям в ЕС
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Европейское агентство по безопасности полетов обновило рекомендации для авиакомпаний – им советуют не летать над пятью городами России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
EASA выпустило директиву, в которой призвал воздержаться от полетов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.
Рекомендации действуют до 31 июля 2025 года, они касаются авиакомпаний из стран-членов EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз.
В EASA объяснили решение тем, что видят риски ошибки при координации военных и гражданских служб, и ошибочной идентификации.
В ведомстве напомнили, что сейчас ни одна компания из ЕС не выполняет полеты над Россией (страна закрыла для них воздушное пространство в феврале 2022 года в ответ на аналогичные меры против российских самолетов), в отличие от ряда перевозчиков из третьих стран.
Отмечается, что обновленные рекомендации были выпущены после крушения в Актау самолета Embraer E190 «Азербайджанских Авиалиний», который утром 25 декабря направлялся из Баку в Грозный.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210112-ne-letat-nad-moskvoy-i-eshche-chetyrmya-gorodami-rossii-rekomendovali-aviakompaniyam-v-es/