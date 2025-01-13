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Всех пострадавших в авиакатастрофе в Актау кыргызстанцев выписали из госпиталя

Опубликовано:

Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

Сегодня, 13 января, третьего из пострадавших в авиакатастрофе в Актау кыргызстанцев выписали в удовлетворительном состоянии из Национального госпиталя КР, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Сегодня, 13 января, третьего из пострадавших в авиакатастрофе в Актау кыргызстанцев выписали в удовлетворительном состоянии из Национального госпиталя. Об этом изданию сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Двое других пострадавших были выписаны ранее, 8 января. Таким образом, на сегодня все пострадавшие кыргызстанцы прошли лечение.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Троих пострадавших при авиакатастрофе под Актау кыргызстанцев проводили домой 30 декабря прошлого года.

А днем ранее стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Позже сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211116-vseh-postradavshih-v-aviakatastrofe-v-aktau-kyrgyzstancev-vypisali-iz-gospitalya/

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