Пострадавших при авиакатастрофе под Актау кыргызстанцев проводили домой

Трое граждан Кыргызстана, пострадавших при крушении самолета в Мангистауской области, вернулись на родину – доставить их в аэропорт помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, в Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Кыргызстана, пострадавших при авиакатастрофе.

"МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь ведомству соседней страны. Этот случай – яркий пример тесного сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами, а также готовности Казахстана всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 26 декабря всех пострадавших россиян эвакуировали спецбортом МЧС РФ – 9 человек будут получать лечение у себя на родине.

Позже жители Мангистауской области проводили домой граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе. А сегодня они рассказали азербайджанским СМИ, как о них заботились в Казахстане.

В пятницу врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау. Тогда сообщалось, что в больнице остаются шесть человек. Трое из них граждане Азербайджана, еще трое – граждане Кыргызстана.

А позже сообщалось, что из Актау в Баку доставили тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа), трагически погибших в авиакатастрофе. В воскресенье, 29 декабря, с ними простились в Азербайджане.

Крушение самолета под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Причины трагедии

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.

"Азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы", – заявил глава Азербайджана.