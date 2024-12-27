Авиакатастрофа в Мангистау: четверо пострадавших остаются в реанимации

Врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау – в реанимации остаются шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на облздрав.

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау, ссылаясь на информацию от врачей больницы, всего под наблюдением в медучреждении находятся шестеро пострадавших, четверо из них в реанимации. Состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжелое, трое находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Еще двое пострадавших продолжают лечение в отделении травматологии.

В ведомстве отметили, что трое пострадавших, получающих лечение в больнице, являются гражданами Азербайджана, еще трое – граждане Кыргызстана.

"Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Добавим, вчера всех пострадавших россиян эвакуировали спецбортом МЧС РФ – 9 человек будут получать лечение у себя на родине.

Позже жители Мангистауской области проводили домой граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе. А сегодня они рассказали азербайджанским СМИ, как о них заботились в Казахстане.

"У меня перелом пальца, он в гипсе, и есть ушибы. В Казахстане о нас хорошо заботились. Здесь также прекрасно ухаживают за нами. Мы всем довольны. Лучше просто не бывает - о нас заботятся на высшем уровне", – рассказал один из пострадавших.