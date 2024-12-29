"Это указание дал я": Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из соображений безопасности, передает АЗЕРТАДЖ.

"Это указание дал я, и основная причина этого, конечно же, вопросы безопасности. Поскольку во многих городах России воздушное пространство периодически закрывается, там применяется особый операционный режим. Они называют это операцией "ковер", - отметил глава государства.

По его словам, что касается полетов AZAL, то авиакомпания приостановила полеты в семь городов России на неопределенный срок.

"В то же время мы также приостановили полеты российских авиакомпаний из трех российских городов в Азербайджан. Значит, в итоге наше авиасообщение сейчас приостановлено с 10 городами, и, повторю, здесь, прежде всего, на первый план выдвигаются вопросы безопасности.

Мы всегда считали безопасность наших пассажиров своим главным приоритетом, и, таким образом, было объявлено это положение. Что бы мы ни делали, мы делаем это открыто, и, еще раз говорю, это решение было принято.

Когда эти полеты будут возобновлены и будут ли возобновлены, особенно в город Грозный? Скорее всего, нет. Но это покажет жизнь, и вопросы безопасности российского воздушного пространства, конечно же, будут учтены", - пояснил Ильхам Алиев.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный. Из 69 человек, находившихся на борту, выжили 29.

После этого ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Сегодня глава Азербайджана назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL вблизи Актау. Также он тепло высказался о Казахстане.