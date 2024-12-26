Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мангистауцы проводили домой пострадавших при крушении граждан Азербайджана (фото)

Опубликовано:

Граждане Азербайджана
Граждане Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Жители Мангистауской области проводили домой граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Свежая публикация по теме:
Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие вчера в Актау, вернулись в свою страну. Среди них два бортпроводника и один ребенок. Они получили необходимое лечение в больнице, и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку.

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

В проводах пострадавших приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, члены Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы, молодежь и представители общественности.

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Мангистаусцы выразили свои теплые пожелания и поддержку братской стране.

В настоящее время в Мангистауской областной многопрофильной больнице проходят лечение 6 пострадавших. Из них 4 человека находятся в тяжелом состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Отметим, что в целях установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.

Сегодня также сообщалось, что найден еще один черный ящик. Также рассказывали, кто будет заниматься расследованием.

Кроме того, сообщалось, что граждане Азербайджана отправлены на родину, а также удалось установить личность женщины, которая находится в тяжелом состоянии.

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Проводы граждан Азербайджана
Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Крушение самолета под Актау
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205666-mangistaucy-provodili-domoy-postradavshih-pri-krushenii-grazhdan-azerbaydzhana-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie