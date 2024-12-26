Мангистауцы проводили домой пострадавших при крушении граждан Азербайджана (фото)

Жители Мангистауской области проводили домой граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

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14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие вчера в Актау, вернулись в свою страну. Среди них два бортпроводника и один ребенок. Они получили необходимое лечение в больнице, и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку.

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

В проводах пострадавших приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, члены Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы, молодежь и представители общественности.

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Мангистаусцы выразили свои теплые пожелания и поддержку братской стране.

В настоящее время в Мангистауской областной многопрофильной больнице проходят лечение 6 пострадавших. Из них 4 человека находятся в тяжелом состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Отметим, что в целях установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.

Сегодня также сообщалось, что найден еще один черный ящик. Также рассказывали, кто будет заниматься расследованием.

Кроме того, сообщалось, что граждане Азербайджана отправлены на родину, а также удалось установить личность женщины, которая находится в тяжелом состоянии.

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области

Проводы граждан Азербайджана. Фото: акимат Мангистауской области