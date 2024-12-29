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Эзотерика

Тела 24 погибших в авиакатастрофе под Актау азербайджанцев доставили на родину

Опубликовано:

Самолет с погибшими азербайджанцами
Самолет. Фото: t.me/mangystau_press

28 декабря около 23.30 из Актау в Баку отправлены тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа), трагически погибших в авиакатастрофе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Мангистауской области.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на протяжении нескольких дней велась кропотливая работа по опознанию тел, действия проводились также с помощью ДНК - анализа и родственников.

"Акимат Мангистауской области приносит соболезнования родственникам погибших. Местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннюю помощь родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе", - отметили в ведомстве.

По данным AZERTAC, из Актау в Баку доставлены тела граждан Азербайджана, погибших в результате крушения самолета Embraer-190.

Напомним, в авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря под Актау с самолетом "Азербайджанских авиалиний", из 69 человек выжили 29.

На борту находилось 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Все казахстанцы погибли.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе квалифицированными специалистами, прибывшими из столицы по поручению главы государства. 14 выживших граждан Азербайджана уже отправлены на родину.

Ранее сообщалось, что в субботу ожидается транспортировка в Баку тел 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в авиакатастрофе под Актау.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206397-tela-24-pogibshih-v-aviakatastrofe-pod-aktau-azerbaydzhancev-dostavili-na-rodinu/

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