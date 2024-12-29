"Обстрел с земли": президент Азербайджана озвучил версию крушения самолета под Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL вблизи Актау, передает АЗЕРТАДЖ.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - отметил глава государства.

Президент также сказал, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Ильхам Алиев отметил, что самолет был сбит не специально. По его словам, России нужно было признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности. Но, к сожалению, заявил президент Азербайджана, первые три дня об этом не было и речи.

"Повторяю, после того, как черные ящики будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы.

К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае - это и абсурд, и глупость", - сказал президент Азербайджана.

Глава государства высоко оценил действия пилотов, их профессионализм, самоотверженность.

"Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией", - заявил Ильхам Алиев.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный. Из 69 человек, находившихся на борту, выжили 29.

После этого ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Сегодня президент Азербайджана принял участие в церемонии прощания с тремя членами экипажа, погибшими в авиакатастрофе под Актау.