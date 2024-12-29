Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Обстрел с земли": президент Азербайджана озвучил версию крушения самолета под Актау

Опубликовано:

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: azertag.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL вблизи Актау, передает АЗЕРТАДЖ.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - отметил глава государства.

Президент также сказал, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Ильхам Алиев отметил, что самолет был сбит не специально. По его словам, России нужно было признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности. Но, к сожалению, заявил президент Азербайджана, первые три дня об этом не было и речи.

"Повторяю, после того, как черные ящики будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы.

К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае - это и абсурд, и глупость", - сказал президент Азербайджана.

Глава государства высоко оценил действия пилотов, их профессионализм, самоотверженность.

"Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией", - заявил Ильхам Алиев.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный. Из 69 человек, находившихся на борту, выжили 29.

После этого ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Сегодня президент Азербайджана принял участие в церемонии прощания с тремя членами экипажа, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206458-razbivshiysya-v-aktau-samolet-poluchil-povrezhdeniya-vsledstvie-obstrela-s-zemli-zayavil-aliev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie