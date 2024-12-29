С погибшими в авиакатастрофе под Актау членами экипажа простились в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с членами экипажа, погибшими в авиакатастрофе под Актау, передает NUR.KZ на официальный сайт президента Азербайджана.

Как сообщили в ведомства, 29 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в проходящей в международном аэропорту Баку церемонии прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения самолета, выполнявшего рейс Баку - Грозный.

Они выразили соболезнования членам их семей и близким.

По данным Minval.az, Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокуму Алиеву похоронят на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, в авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря под Актау с самолетом "Азербайджанских авиалиний", из 69 человек выжили 29. На борту находилось 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Все казахстанцы погибли.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе квалифицированными специалистами, прибывшими из столицы по поручению главы государства. 14 выживших граждан Азербайджана уже отправлены на родину.

Ранее из Актау в Баку доставили тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа), трагически погибших в авиакатастрофе.

Также появилась информация о пилотах воздушного судна.