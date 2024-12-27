Траур объявили в Чечне из-за трагедии в Актау

Власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура в связи с крушением в Мангистауской области летевшего в Грозный азербайджанского самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Соответствующий указ подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года", – цитирует издание текст указа.

Добавим, ранее в СМИ появилась информация, что Чечня предложила помощь семьям пострадавших и жертв трагедии, однако в Азербайджане от нее отказались.

Крушение самолета под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Версии причин крушения самолета

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".

Эту версию подтвердили и бортпроводники компании. Бортпроводница самолета, потерпевшего крушение, рассказала, что осколки в самолет попали извне. Она опровергла информацию о взрыве кислородного баллона внутри салона. Такую же версию событий озвучил выживший бортпроводник.

А по словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Реакция со стороны авиакомпаний

На фоне трагических событий некоторые авиакомпании приостановили полеты в российские города. Так, первой о приостановке полетов заявила израильская компания El Al. Отмечается, что это временные меры.

Позже стало известно, что Azerbaijan Airlines приостановила все полеты в города России до окончания расследования причин авиакатастрофы. В авиакомпании заявили, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air также заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.