Израильская авиакомпания приостановила полеты в Москву после авиакатастрофы под Актау

Израильская авиакомпания El Al приостановила полеты из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за "событий в российском воздушном пространстве", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Заявление авиаперевозчика опубликовали израильские СМИ. В нем говорится, что решение было принято после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный.

Одна из причин — атаки беспилотников украинской армии на территории России. Так, 26 декабря московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы безопасности. Полеты были ограничены из-за плана "Ковер", который обычно вводят из-за угрозы ударов дронов. Через некоторое время их сняли.

Как отмечает издание, в день крушения самолета в Актау в ингушском городе Малгобек упал дрон. В тот же день был сбит беспилотник во Владикавказе, из-за падения обломков в торговом центре "Алания Молл" произошли взрыв и пожар. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета.

Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. Ранее МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.