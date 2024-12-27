"Удар был с внешней стороны": еще один выживший бортпроводник рассказал детали крушения самолета близ Актау

Выживший бортпроводник самолета "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение близ Актау, Зульфугар Асадов рассказал шокирующие подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на Media.az.

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Местное издание делится переводом интервью с выжившим бортпроводником Зульфугаром Асадовым, вышедшим на местном телеканале.

По словам Асадова, во время рейса в Грозный нештатная ситуация на борту самолета возникла еще до момента аварийной посадки.

"Мы вылетели в Грозный в 08:00. При заходе на посадку мы увидели, что аэропорт окутал очень густой туман. Капитан начал снижение, но из-за плохой видимости был вынужден уйти на второй круг, надеясь, что туман рассеется. Однако и вторая, и третья попытки посадки не увенчались успехом", - сообщил Зульфугар Асадов.

В итоге, по его словам, пилот принял решение направиться к ближайшему аэропорту.

"Но в этот момент снаружи самолета донесся странный звук. Я сразу вышел в салон вместе с коллегой Айдан Рагимли. Мы увидели, что среди пассажиров началась паника...", - рассказывает бортпроводник.

В итоге на время ситуацию на борту удалось взять под контроль. Бортпроводники смогли успокоить пассажиров. Но сам Асадов в этот момент получил порез руки.

"В этот момент в результате удара, который произошел с внешней стороны самолета, я получил порез руки. Я взял полотенце и перевязал руку, затянул потуже. Айдан мне помогла. Мы продолжили полет. Я сказал, чтобы Айдан села на свое место, а я занял свое. После этого командир экипажа решил изменить место посадки с водной поверхности на сушу.

Он был вынужден пойти на экстренную посадку, так как была нарушена работа двигателя самолета. А идти на жесткую посадку на воду чревато трагедией: самолет просто бы разорвало на части… потому как, насколько я знаю, вода на такой скорости тверже бетона. Он изменил свое решение - и мы полетели в сторону суши. Мы и пассажиры действовали согласно инструкции", - говорит Асадов.

Зульфугар Асадов прокомментировал и информацию ряда российских СМИ о том, что во время полета взорвался баллон, назвав это неправдой, пишет издание.

"Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, то самолет разорвало бы на части. Информация о том, что на борт пронесли газовый баллон, тоже не соответствует действительности. При проходе на посадку всех пассажиров проверяют, пронести что-либо невозможно. Эта трагическая ситуация возникла в результате внешнего воздействия на самолет", - заявил бортпроводник.

Если не считать время прилета из Баку в Грозный, то, по словам Асадова, в полете борт провел примерно около часа. Пилоты пытались удержать самолет, не теряя высоту, чтобы потом была возможность совершить посадку.

"На мой взгляд, земли коснулось сначала переднее шасси самолета. Если бы самолет полностью коснулся полосы, то есть и переднее и задние шасси одновременно, то, возможно, никто не остался бы в живых. Когда земли коснулось переднее шасси, самолет разорвало на две части, передняя кабина воздушного судна отлетела. Я был в сознании несмотря на то, что истекал кровью, но было очень сложно дышать.

Мы с бортпроводницей Айдан Рагимли лежали около двери. Я попытался ее открыть… после проникновения воздуха в оставшуюся часть салона стало легче. Мы стали помогать пассажирам и вместе с ними выбираться из самолета. На выходе нас ждала спасательная бригада. Я позвал их, потому что у меня было серьезное ранение руки, не оставалось сил. Я попросил их помочь вызволить из самолета выживших пассажиров. Спасибо им за оказанную помощь!" - рассказал бортпроводник местному телеканалу.

Ранее мы писали, что бортпроводница самолета, потерпевшего крушение близ Актау, рассказала о ЧП. В ходе интервью она опровергла информацию о взрыве кислородного баллона.

"Осколки попали внутрь самолета. Информация о взрыве кислородного баллона ложная. Если бы кислородный баллон взорвался, мы бы не смогли выжить", - подчеркнула она.

До этого в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в города России из-за того, что разбившийся самолет, по заявлению авикомпании, подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".

Также, по словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Между тем некоторые СМИ до этого сообщали, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

При этом, вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что подтвердить или опровергнуть ни одну из версий нельзя до окончания расследования.

Напомним, что 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.