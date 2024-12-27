"Осколки попали внутрь": выжившая стюардесса рокового рейса Embraer дала первое интервью

Бортпроводница самолета, потерпевшего крушение близ Актау, рассказала о ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на Oxu.az. В ходе интервью она опровергла информацию о взрыве кислородного баллона.

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Азербайджанский телеканал XəzərXəbər взял интервью у бортпроводницы самолета, потерпевшего крушение близ Актау - Айдан Рахимли. Издание Oxu.Аz опубликовало русскоязычную версию слов Рахимли.

Она отметила, что во время удара другой бортпроводник Зульфугар Асадов получил травму левой руки.

"Я пыталась ему помочь. Мы пошли в хвостовую часть самолета и сели в отведенном для бортпроводников месте и надели кислородные маски. Я оказала ему первую помощь", - сказала она.

Также Рагимли высказалась об информации о взрыве кислородного баллона.

"Осколки попали внутрь самолета. Информация о взрыве кислородного баллона ложная. Если бы кислородный баллон взорвался, мы бы не смогли выжить", - подчеркнула она.

Крушение самолета Embraer под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня в министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL. Помимо этого, глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе. Он сообщил, что в день крушения в Грозном был объявлен план "Ковер".

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России. Кроме того, в AZAL заявили, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".

Министр транспорта Азербайджана также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета имело место внешнее вмешательство.