Euronews: Российская ракета стала причиной крушения самолета в Актау

Издание Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана опубликовало информацию о том, что российская ракета над Грозным стала причиной трагедии в Актау.

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В материале говорится о том, что российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау в среду.

По словам источников в правительстве, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время беспилотной авиации над Грозным, и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

Правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета.

Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. Ночью МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

Также список погибших в авиакатастрофе сегодня опубликовал Минздрав Азербайджана.