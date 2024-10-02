Обострение конфликта на Ближнем Востоке: есть ли среди пострадавших казахстанцы

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге сегодня рассказал о ситуации на Ближнем Востоке. Он ответил на вопрос, есть ли среди пострадавших граждане РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Посольства Казахстана в Израиле, Иране и Ливане также находятся на постоянной связи с уполномоченными органами этих стран. До настоящего времени информация о пострадавших и погибших гражданах РК не поступала", - сообщил Айбек Смадияров.

В МИД Казахстана рекомендуют находящимся в настоящее время в этих странах казахстанцам не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

Позже он добавил, что многие отказываются выезжать, потому что они там живут.

"В наше посольство в Ливане, в Иране, Израиле, естественно, обращались наши граждане, звонят их родные из Казахстана, выясняют ситуацию, естественно, мы сообщаем им последнюю информацию, даем свои рекомендации по обеспечению безопасности, подсказываем, какие страны закрыли, допустим, воздушное пространство, либо где самолеты летают, такие рекомендации мы даем", - пояснил спикер.

Еще официальный представитель МИД рассказал, будут ли наших граждан эвакуировать из Израиля, Ливана и Ирана, назвав общее число казахстанцев в этих странах.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Казахстана сделало заявление из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Позже в Тель-Авиве произошла стрельба - погибли не менее 8 человек. Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Что касается Ирана, он назвал свои удары самообороной.

Между тем Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям предложили облетать воздушное пространство Ирана. Об изменении в расписании рейсов объявили уже в Air Astana и FlyArystan.