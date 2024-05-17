Паводки в Атырауской области: трассу закрыли, людей перевозят на лодках

В Атырауской области закрыта автотрасса Махамбет — Сарытогай, между селами запущена перевозка людей на лодках, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

Как сообщает оперштаб по ЧС Атырауской области в Telegram-канале, решением штаба по ЧС Махамбетского района для отвода большого количества поступающей воды был сделан обрыв трассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай.

"В целях недопущения разрыва связи между селами запущена перевозка людей на лодках. Также из села Сарытогай в село Махамбет жители на личном транспорте могут проехать по объездной дороге возле чайханы "Сейтек", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Сарайшык Атырауской области размыло дамбу и вода начала разливаться по местам захоронения. Ведутся работы по укрепления дамбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. А 10 мая в регионе закрыли участок трассы из-за угрозы подтопления.

Сообщалось также, что в одном из сел Махамбетского района эвакуировали более сотни жителей из-за поднявшегося объема воды в Жайыке.

Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и дал поручения местным властям.

Добавим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.