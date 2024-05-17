Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паводки в Атырауской области: трассу закрыли, людей перевозят на лодках

Опубликовано:

Спасатели на лодках
Перевозка людей на лодке в затопленных районах Атырауской области. Кадр из видео: t.me/oper_shtab_atyrau

В Атырауской области закрыта автотрасса Махамбет — Сарытогай, между селами запущена перевозка людей на лодках, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

Как сообщает оперштаб по ЧС Атырауской области в Telegram-канале, решением штаба по ЧС Махамбетского района для отвода большого количества поступающей воды был сделан обрыв трассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай.

"В целях недопущения разрыва связи между селами запущена перевозка людей на лодках. Также из села Сарытогай в село Махамбет жители на личном транспорте могут проехать по объездной дороге возле чайханы "Сейтек", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Сарайшык Атырауской области размыло дамбу и вода начала разливаться по местам захоронения. Ведутся работы по укрепления дамбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. А 10 мая в регионе закрыли участок трассы из-за угрозы подтопления.

Сообщалось также, что в одном из сел Махамбетского района эвакуировали более сотни жителей из-за поднявшегося объема воды в Жайыке.

Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и дал поручения местным властям.

Добавим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2102078-pavodki-v-atyrauskoy-oblasti-iz-za-zakrytoy-avtotrassy-lyudey-mezhdu-dvumya-selami-perevozyat-na-lodke/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.