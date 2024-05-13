К пику паводков готовятся в Атырау: вице-премьер дал указания

В Атырауской области на этой неделе ожидается пик паводков. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев дал поручения местным властям, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, вчера, 12 мая, Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау.

Сначала вице-премьер проверил канал "Соколок" протяженностью 32 км. Он предназначен для разгрузки большого течения реки Жайык в сторону Атырау.

"Соколок" соединяет Жайык и Каспийское море в обход города и может принять на себя около 100 кубометров воды в секунду, пояснили в кабмине.

Вице-премьер также проинспектировал работу нового канала протяженностью 24 км.

Далее Бозумбаев осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 км.

Сообщается, что 12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см до 539 см при критическом показателе в 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через 4-5 дней. В этой связи вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности, укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.

Между тем МЧС в своем Telegram-канале сообщает, что в селе Индербор Атырауской области начали возводить дополнительную защитную дамбу.

"Ранее местный наблюдательный пост зафиксировал поступление воды на одном из участков насыпного сооружения.

Аварийно-спасательные работы проходят под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова и акима области Серика Шапкенова. В работах задействованы группировки спасателей, военнослужащие МЧС, а также местные исполнительные органы", - рассказали в министерстве.

Напомним, накануне сообщалось, что в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. А 10 мая в регионе закрыли участок трассы из-за угрозы подтопления.

Добавим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.