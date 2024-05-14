Больше 120 человек эвакуировали в Атырауской области из-за паводка

В Атырауской области паводковая ситуация остается сложной. В одном из сел Махамбетского района эвакуировали жителей из-за поднявшегося объема воды в Жайыке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, к этому часу из села Талдыколь в Махамбетском районе эвакуировали 129 жителей, в том числе 102 детей.

"Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам. Эвакуация продолжается", - рассказали в МЧС.

Спасатели подчеркнули, что пока в Талдыколе не подтопило ни один жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. А 10 мая в регионе закрыли участок трассы из-за угрозы подтопления.

Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и дал поручения местным властям.

Добавим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.