Аким Атырауской области встретился с жителями Кульсары

Аким Атырауской области Серик Шапкенов выслушал предложения жителей Кульсары и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, глава региона заявил, что компенсация пострадавшим, чье имущество было признано аварийным, будет выплачена по рыночной стоимости, которая по Кульсары составляет порядка 200-240 тыс. тенге, на специальные целевые счета.

По словам акима Атырауской области, жители Кульсары, пострадавшие во время паводков, должны будут использовать денежные компенсации по целевому назначению - на покупку нового жилья, строительство жилья либо на ремонтно-восстановительные работы.

"Сейчас, в первую очередь, пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать свое согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение двух недель", - сообщил Серик Шапкенов собравшимся.

По состоянию на 16 мая всего по Жылыойскому району единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 3613 семей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,387 млрд тенге.

Вместе с тем идет подготовка документов для выплаты компенсации за понесенный материальный ущерб. Также выполняется техническое обследование и оценка недвижимого имущества.

"На данный момент принято всего 2940 заявлений, направлено на рассмотрение 2727 заявлений, проведена оценка 2624 домов и техническое обследование 2671 дома. Выявлено 756 аварийных домов", - рассказали в оперативном штабе.

Вчера, 15 мая, в Кульсары началась работа мобильных групп по оглашению итогов оценки и технической экспертизы недвижимого имущества.

"Более 100 жителей Жылыойского района уже получили оценочные листы. В течение двух дней они смогут написать заявление на получение денежных компенсаций. Оценочные работы по всем домам планируется завершить в ближайшие 10 дней", - говорится в сообщении штаба по ЧС.

Напомним, накануне прошел сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья.

Также сообщалось о начале работы мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы домов, пострадавших от паводка в Кульсары. За первый день работы мобильные группы посетили дома более 100 горожан.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера из-за паводка. В регионе значительно пострадал город Кульсары. Мы показали, как выглядят затопленные улицы города, а также руины пострадавших домов.