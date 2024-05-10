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Дорогу на западе Казахстана закрыли из-за угрозы подтопления

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Атырауская область
Атырауская область. Иллюстративное фото: gov.kz

В пятницу, 10 мая, в Атырауской области закрыли семикилометровую дорогу в поселок Индербор трассы "Атырау - Уральск". Об этом сообщает издание "Ак Жайык".

"Из-за риска затопления дорогу пришлось временно закрыть. Когда ее откроют, сейчас сказать не могу, вода поднялась настолько, что затопила асфальт", - сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов.

Отмечается, что в данный момент автомобильное сообщение с селами Елтай, Аккала, Ынтымак, Есбол, Орлик, Коктогай закрыто.

Атырауская область - один из немногих регионов, где все еще остается сложной ситуация с паводками.

Ранее сообщалось, что здесь продолжает расти уровень воды в реке Жайык (Урал). Было принято решение эвакуировать жителей зимовки в Махамбетском районе.

Вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Добавим, что 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

На сегодня известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098619-dorogu-na-zapade-kazahstana-zakryli-iz-za-ugrozy-podtopleniya/

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