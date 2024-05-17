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Дамбу размыло возле кладбища в селе Атырауской области (видео)

Опубликовано:

Дамба возле кладбища в Атырауской области
Дамба возле кладбища в Атырауской области. Кадр из видео: t.me/oper_shtab_atyrau

В селе Сарайшык Атырауской области размыло дамбу и вода начала разливаться по местам захоронения. Ведутся работы по укрепления дамбы, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

"В селе Сарайшык Махамбетского района из-за сильного течения пойменная вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в 2 км от населенного пункта.

Паводковые воды размыли дамбу, возведенную снаружи кладбища. В настоящее время ведутся работы по дополнительному укреплению отвалов", — говорится в сообщении оперштаба региона, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, что на месте задействовано 14 КамАЗов, 3 погрузчика, 1 гидромек. В строительстве дамбы принимают участие 50 человек, включая 20 солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что во время паводков в ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы.

В МСХ позже озвучили результаты проверок затопленных захоронений с сибирской язвой. В ведомстве сообщили, что в зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трех областях страны. По этой причине специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, были направлены для забора проб грунта со всех объектов.

По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено.

Также мы писали, что из-за недавно построенного здания начало топить кладбище в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2102063-dambu-razmylo-vozle-kladbishcha-v-sele-atyrauskoy-oblasti-video/

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