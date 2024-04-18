Паводки в Казахстане: без выплат может остаться ряд граждан с долгами (видео)

Ряд казахстанцев, пострадавших от паводков, сталкивается с серьезными проблемами при попытке получить от государства единовременную компенсацию. Проблему озвучили сенаторы, передает телеканал КТК.

Сенаторы, как сообщает телеканал, поднимают проблему получения некоторыми казахстанцами, пострадавшими от паводков, выплат от государства. Вопрос — в имеющихся у людей долгах.

"Люди, проживающие в арендных домах в затопленных населенных пунктах, не имеют доступа к единовременной компенсации, предоставляемой государством. Жители с большим количеством долгов и кредитов и заблокированными счетами также не могут получить единовременную выплату", — отмечает депутат сената парламента РК Асем Рахметова.

Решением проблемы сенатор видит разработку механизма возмещения ущерба за разрушенное жилье, стоимость которого невозможно оценить, а также открыть спецсчета в банках для тех пострадавших, кто не может пользоваться собственными из-за долгов.

Источник: КТК

Напомним, в начале апреля сообщалось, что пострадавшие от паводков казахстанцы начали получать компенсацию. Сообщалось, что к 15 апреля в регионах, где объявили ЧС, социальную помощь получили уже порядка 2,3 тыс. человек на общую сумму 555,3 млн тенге.

Между тем, прикрываясь природным бедствием, активизировались и мошенники, которые обманывают казахстанцев, обещая им выплаты. На самом деле их главная цель – завладеть личными данными граждан.

О том, на какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, пострадавшие от паводков, подробнее мы писали здесь.

Паводки в Казахстане

Согласно последней информации МЧС РК, по состоянию на 16:00 18 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 117 800 человек, в том числе 43931 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 071 человек.

Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что на сегодняшний день в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков.

Специалисты "Казгидромета" сообщали, что в Уральске пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы

Сегодня стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.