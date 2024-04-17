Когда новая волна паводков придет в Уральск, рассказали специалисты

Представители "Казгидромета" сообщили, что в Уральске вторая волна паводков ожидается в начале следующей недели. Ситуация в городе остается критической, передает телеканал "Астана".

Специалисты "Казгидромета" сегодня на заседании оперштаба сообщили, что пик паводка в Уральске ожидают с 22 по 24 апреля. По данным специалистов, вода в реке Урал может подняться до 10 метров, тогда как опасный уровень здесь – 8,5 метров.

Сейчас специалисты готовятся к новой встрече со стихией.

В аварийно-спасательных работах задействовано 6,5 тысяч человек, 1219 единиц техники, 196 водооткачивающих средств, 156 плавсредств и три воздушных судна. Построено уже 100 километров дамб вдоль рек Урал и Чаган. И эта работа продолжается.

"Вода затопила многие дачные домики по самые крыши. С начала паводка эвакуировано около 14 тысяч человек, подтоплено почти 3 тысячи дачных домов. И вода продолжает прибывать. До опасного уровня остается менее метра", – сообщила корреспондент телеканала Татьяна Рудаметова.

Отмечается, что для спасения города от наводнения дополнительные силы и средства привлечены из семи регионов республики. Они уже задействованы в работах. Ожидается еще 250 человек личного состава из Алматинской области.

Опасность сейчас, по информации телеканала, угрожает четырем районам – Теректинскому, Акжайыкскому, Бурлинскому, Байтерекскому, – а также областному центру.

"В данный момент ситуация остается критической, хоть и находится на контроле. Без транспортного сообщения находится 9 населенных пунктов, на которых находится 24 размытых дорожных полотна. За сутки было эвакуировано 40 человек из города", – заявил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш.

Напомним, несколько дней назад аким Уральска Миржан Сатканов предупреждал о приближающейся второй волне паводков и призывал жителей некоторых районов к эвакуации.

2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске.

10 апреля премьер-министр Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в Западно-Казахстанской области с учетом прогнозов второй волны паводков. Он осмотрел Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону города Атырау, а также проконтролировал исполнение поручений главы государства.

Также сообщалось, что школьники Уральска и еще четырех районов Западно-Казахстанской области в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе с 15 апреля будут учиться дистанционно.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.