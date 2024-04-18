Сотни домов полностью разрушены: что происходит сейчас в регионах Казахстана из-за паводков

О ситуации в регионах, пострадавших от паводков, рассказали в МЧС. В пресс-службе правительства заявили об оценке ущерба пострадавшим – почти 6 тыс. гражданам выплатили деньги, передает NUR.KZ.

Как рассказали в МЧС в Telegram, по состоянию на 16:00 18 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 117 800 человек, в том числе 43931 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Вернулись домой 19 071 человек.

В эвакопунктах находятся 8914 человек, в том числе 4019 детей.

Откачано свыше 10,2 млн. кубометров талой воды, уложено более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

На телефон горячей линии поступило 1958 звонков.

Спасатели плывут на лодке в СКО. Фото: t.me/qr_tjm

Затопленная улица. Фото: t.me/qr_tjm

Между тем начата работа по оценке и возмещению ущерба гражданам, пострадавшим в результате аномальных паводков, сообщается на сайте правительства.

На сегодняшний день в специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Ұлытау.

Противопаводковые работы. Фото: t.me/qr_tjm

Так, единовременную выплату в размере 100 МРП или 369 200 тенге получили 5 803 семьи на общую сумму более 2 млрд тенге. 877 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 380 млн тенге. Объем выплат за павший скот уже достиг 38,9 млн тенге.

По состоянию на 18 апреля, в пострадавших регионах обследовано 2602 жилых дома, из них по 1499 проведена оценка. В результате выявлено, что 794 дома подлежат восстановлению, 701 – полностью разрушен. В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья на сумму 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья.

Начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.

Соответствующая работа по оценке и возмещению ущерба продолжается. Как подчеркнул президент, всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь со стороны государства.

Ранее сегодня стало известно, что в Казахстане из-за паводков была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн. Между тем в Антикоре обратились к казахстанцам, пострадавшим от стихии.

Между тем Северо-Казахстанскую область накрыла вторая волна паводков. Сложная обстановка наблюдается в Кызылжарском районе и в Петропавловске.

Вчера депутат мажилиса Бахытжан Базарбек предложил пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб в Казахстане. В качестве примера он привел разрушение плотины Ворошиловского водохранилища в Илийском районе Алматинской области.