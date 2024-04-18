Вторая волна паводков накрыла СКО

Вторая волна паводков накрыла Северо-Казахстанскую область. В ДЧС рассказали об обстановке в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

Максимальный перелив на Сергеевском водохранилище составлял 425 см. После прохождения первой волны пошло уменьшение до 250 см. На данный момент в связи с приходом второй волны идет повышение уровня воды на данном водохранилище. Перелив сейчас составляет 265 см.

О ситуации в регионе на брифинге в СЦК проинформировал заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев.

По его словам, на данный момент сложная обстановка в Кызылжарском районе и в г.Петропавловске. Произошли переливы в населённых пунктах Кызылжарского района и часть районов областного центра. По г. Петропавловску затоплено 1626 домов, в Кызылжарском районе - 1212 домов.

«Сил и средств у нас достаточно. Кроме того, сегодня прибыли инженерные войска с плавучими понтонами для оказания помощи», - отметил спикер.