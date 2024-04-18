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Жительница Петропавловска успокоилась, когда сплавала к своему затопленному дому на лодке

Опубликовано:

Затопленный район Петропавловска
Микрорайон Подгора Петропавловска. Кадр из видео: instagram.com/soltustikqaz_tjd/

В Петропавловске полицейские помогли эвакуированным жителям убедиться в сохранности своего имущества и даже устранить некоторые повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в одном из чатов жителей Петропавловска, в которых люди делятся сведениями о паводке, появилось сообщение женщины, которой из-за большой воды пришлось оставить свой дом в районе Подгоры.

При просмотре фотографий и видеосъемок затопленного района горожанка обнаружила, что ворота ее дома и гаража открыты настежь. Женщина обратилась на канал "102".

"Через полчаса мне предложили проехать к дому и на месте убедиться, что взлома быть не может. Была предоставлена лодка, дали противопаводковое снаряжение. Нам дали возможность подплыть к дому с криминалистом и установить, что повреждения были вызваны сильным течением воды и человеческий фактор исключается. Все действия фиксировались на видео. Мы смогли восстановить выдавленные ворота и повесить на них замки", - рассказала женщина.

Она отметила, что район, где расположен ее частный дом, хорошо охраняется.

"Хочу обнадежить жителей Подгоры. Наше имущество охраняют около 500 человек в день. Подъезды к месту затопления хорошо контролируются днем и ночью. Машины жителей не пропускают, только спецтранспорт. Если обнаруживают людей, прошедших через ограждения или "своими тропами", выдворяют за пределы охраняемой зоны. У меня теперь есть полная уверенность, что мародерство наши полицейские не допустят", - сообщила женщина.

Жительница Петропавловска выразила благодарность начальнику управления полиции города Марату Жумалиеву.

"Хочу выразить огромную признательность и благодарность начальнику управления полиции Петропавловска Жумалиеву за его профессионализм. Марат Ахметжанович лично организовал и проконтролировал устранение повреждений в нашем частном доме", - отметила женщина.

Напомним, в Северо-Казахстанской области наблюдается сложная ситуация. Регион накрыла вторая волна паводков. По последней информации, особые сложности наблюдаются в Кызылжарском районе и Петропавловске, где произошли переливы. В областном центре затоплено 1626 домов.

Недавно в затопленном районе Петропавловска стражи порядка остановили двух мужчин, которые причалили на резиновой лодке к крыше дома. Сначала их приняли за мародеров. Обоих доставили на пропускной пункт для установления личности. Вскоре выяснилось, что один из них является хозяином дома, второй - его родственником.

Сегодня 47-летнюю жительницу Петропавловска привлекли к ответственности за распространение ложной информации о действиях волонтеров. Женщина заявила, что стала свидетельницей кражи гуманитарной помощи. Но якобы похищенная провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка, пострадавшее от разлива реки Есиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087201-zhitelnitsa-petropavlovska-uspokoilas-kogda-splavala-k-svoemu-zatoplennomu-domu-na-lodke/

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