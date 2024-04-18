Пострадавших от паводка поселили в новых квартирах в Костанайской области

Семьям из Костанайской области, которые пострадали от паводка, вручили ключи от собственных квартир в Аркалыке. Граждане поблагодарили за помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт областного акимата.

Сегодня в городе Аркалыке, который одним из первых в Костанайской области пережил паводок, состоялось вручение ключей от новых квартир пострадавшим семьям. Квартиры приобретены за счет средств республиканского бюджета. Всего поступило 27 заявлений от жителей сел Екидин и Кызылжулдыз, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город.

Семейная пара. Фото: сайт акимата Костанайской области

Трех- и четырехкомнатные квартиры сегодня получили сразу три многодетные семьи. Аким области Кумар Аксакалов лично поздравил новоселов, подарил им плазменные телевизоры и ковры, пожелав тепла, уюта и большого семейного счастья на новом месте.

"По поручению главы государства в Костанайской области проводится работа по обеспечению безопасности граждан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка. Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а невзгоды обходят стороной.

Вместе мы пережили большую беду, вместе мы справились. Сейчас ситуация стабилизируется, работают комиссии по оценке ущерба, люди получают компенсацию и новое жилье. В числе первых получателей квартир и вы. Я очень этому рад. Рад, что вы приняли правильное решение и переехали в более безопасное и комфортное место", –поздравил обладателей нового жилья глава региона.

Дом. Фото: сайт акимата Костанайской области

Детская комната. Фото: сайт акимата Костанайской области

Отец многодетной семьи, которая переехала в четырехкомнатную квартиру, Багдат Тубеков рассказал о пережитом во время половодья.

"Средств на постройку нового жилья у нас нет. Живем вместе с родителями, воспитываем троих детей. Семья большая – 7 человек. Женщин и детей я сразу отправил в город. Огромное спасибо президенту страны – не оставили нас один на один с горем, очень быстро были приняты меры. Детей устроили в СШ №5, предоставили все канцелярские товары, обеспечили обедами. Сразу же мы получили компенсацию в 100 тысяч тенге и единовременную помощь – 180 тыс. тенге. А сегодня моя семья въехала в большую четырехкомнатную квартиру. С ремонтом и мебелью! Просто глазам не верю, что она наша. Мы счастливы!" – говорит Тубеков.

Владельцы квартиры по улице Горбачева, 57 теперь называют себя аркалыкчанами, их дом в селе Екидин стихия также не пощадила. В семье Кенжетая Есмаганбетова семь человек.

"В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Двоих детей сразу отправили в оздоровительный лагерь в Алматы. Хочу выразить слова благодарности Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим. Что еще важно, власти предоставили право выбора квартиры, мы сами нашли ту, которую хотелось и эта трехкомнатная квартира нам очень нравится", – сказал Есмагнбетов.

"На сегодняшний день заключены договора на покупку 27 квартир общей суммой 370 млн тенге, оплата производится после проведения оформительных процедур и будет произведена передача квартир в собственность пострадавших на безвозмездной основе", – сообщил аким города Аркалыка Амирхан Асанов.

Отмечается, что благодаря поддержке государства жилье обрели 27 семей, состоящих из 151 человека, включая 55 детей. Работа будет продолжена.