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Паводки в Казахстане: полиция ищет пропавших без вести и тела погибших

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Паводки в Атырауской области
Паводки в Атырауской области. Фото: primeminister.kz

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сегодня в кулуарах сената заявил, что возбуждено несколько уголовных дел по факту смерти людей во время паводков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, возбуждены ли уголовные дела по тем лицам, которые погибли или пропали без вести в результате паводков.

"Да, к сожалению, такие случаи имели место, широко обсуждались в СМИ. В Абайской области два человека пропали, в Атырауской области. Часть тел найдена. В Абайской области продолжаются поисковые мероприятия.

Но по всем этим фактам возбуждены уголовные дела и следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, по результатам которых будет ясно как это произошло, причины, условия, способствующие этому, есть ли виновность кого-либо в этих происшествиях", – ответил Марат Кожаев.

Также, по его словам, МВД возбудило 7 уголовных дел по факту пропавших без вести людей по время паводков. По всем ним проводится предварительное расследование.

Известно, что в результате паводка в Кульсары этой весной погибли минимум четыре человека. Чуть больше недели назад были найдены тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.

Позже в Кульсары нашли тела отца и сына, которых разыскивали неделю. Тогда мужчина 1976 года и его сын 2000 года отправились осмотреть затопленный дом, а после не вернулись в пункт эвакуации. С тех спасатели вели поиски пропавших.

Кроме того, 15 апреля в Атырауской области на берег Урала течение вынесло тело человека. Однако предполагается, что погибший может быть подростком 2008 года рождения, утонувшим еще в июне прошлого года.

При этом в Актюбинской области 23 марта ребенок утонул в талой воде в поселке Ебейты Байганинского района. А 2 апреля в селе Белкопа Айтекебийского района 10-летний мальчик играл с друзьями на улице, поскользнулся, упал в талую воду, но не смог выбраться.

В целом же, по данным МЧС, в Казахстане вернулись в свои дома 16 тысяч человек, эвакуированных ранее из-за паводков. В пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей.

При этом всего с начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 878 человек, из них 1 501 детей. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086958-pavodki-v-kazahstane-politsiya-ischet-propavshih-bez-vesti-i-tela-pogibshih/

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