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Добычу нефти приостановили на сотнях скважин в Казахстане из-за паводков

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

В Казахстане из-за паводков была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Представители Минэнерго ответили на вопрос о том, как повлияли паводки на добычу нефти и потребление нефтепродуктов в РК

"В результате паводковой ситуацией в стране в ряде нефтедобывающих предприятиях Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на сегодня восстановлена работа 141 скважины, однако на 493 добыча все еще приостановлена:

  • в Актюбинской области приостановлено 489 скважин (АО "СНПС – Актобемунайгаз" – 440 скважин, АО "КМК Мунай" – 25 скважин, ТОО "Фирма Ада Ойл" – 24 скважины);
  • в Атырауской области приостановлено 4 скважины (АО "Эмбамунайгаз" – 3 скважины, TOO "5A Ойл" – 1 скважина).

Сейчас в регионах ведутся работы по восстановлению:

  • откачка воды насосным оборудованием и агрегатами, засыпка грунтом, обесточивание и герметизация скважин;
  • помощь в производстве работ по сооружению новых и укреплению существующих противопаводковых обвалований в населенных пунктах, работы по поднятию и ремонту дамб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087114-kazahstan-poteryal-neskolko-tysyach-tonn-nefti-iz-za-pavodkov/

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