Пострадавшие от паводков казахстанцы начали получать компенсацию (видео)
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В Актюбинской области жителям трех районов начали выплачивать компенсации. Прием документов на выплаты стартовал вчера, передает телеканал "Астана".
Как сообщает телеканал, жителям Актобе и Айтекебийского района выплатят по 300 тысяч тенге. Для пострадавших в остальных районах предусмотрена компенсация в размере 369 тысяч тенге. Суммы утвердили местные маслихатами.
Отмечается, что единовременная помощь выплачивается на семью. Прием документов в районах стартовал накануне.
Выплаты уже начали осуществлять жителям Уилского, Байганинского и Мартукского районов.
По данным телеканала, в областном центре - Актобе - поступили заявки от 25 человек.
"Для получения данной выплаты необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ района по месту жительства. Должны предоставить справку из ДЧС и заключение штабной комиссии.
Предоставленные документы проверяются сотрудниками центра занятости в течение 8 дней и выплачивается (компенсация - прим. ред.) в течение 3 дней", - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Актюбинской области.
Только в Актюбинской области талыми водами с начала весны затопило 983 жилых и дачных домов. В пунктах эвакуации находятся почти 9 тысяч человек.
Напомним, сегодня премьер Олжас Бектенов прибыл в Актюбинскую область – он проверил паводковую ситуацию и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений президента.
В ходе облета Бектенов осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн куб. м, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища.
Ранее также стало известно, что пострадавшим от паводков казахстанцам дадут отсрочку по кредитам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079815-postradavshie-ot-pavodkov-kazahstantsy-nachali-poluchat-kompensatsiyu-video/