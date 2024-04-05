Пострадавшие от паводков казахстанцы начали получать компенсацию (видео)

В Актюбинской области жителям трех районов начали выплачивать компенсации. Прием документов на выплаты стартовал вчера, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, жителям Актобе и Айтекебийского района выплатят по 300 тысяч тенге. Для пострадавших в остальных районах предусмотрена компенсация в размере 369 тысяч тенге. Суммы утвердили местные маслихатами.

Отмечается, что единовременная помощь выплачивается на семью. Прием документов в районах стартовал накануне.

Выплаты уже начали осуществлять жителям Уилского, Байганинского и Мартукского районов.

По данным телеканала, в областном центре - Актобе - поступили заявки от 25 человек.

"Для получения данной выплаты необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ района по месту жительства. Должны предоставить справку из ДЧС и заключение штабной комиссии.

Предоставленные документы проверяются сотрудниками центра занятости в течение 8 дней и выплачивается (компенсация - прим. ред.) в течение 3 дней", - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Актюбинской области.

Только в Актюбинской области талыми водами с начала весны затопило 983 жилых и дачных домов. В пунктах эвакуации находятся почти 9 тысяч человек.

Напомним, сегодня премьер Олжас Бектенов прибыл в Актюбинскую область – он проверил паводковую ситуацию и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений президента.

В ходе облета Бектенов осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн куб. м, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища.

Ранее также стало известно, что пострадавшим от паводков казахстанцам дадут отсрочку по кредитам.