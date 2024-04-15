Сколько пострадавших от паводков получили помощь в Казахстане

В регионах, где объявили ЧС, социальную помощь получили уже порядка 2,3 тыс. человек на общую сумму 555,3 млн тенге. Какую еще поддержку оказали пострадавшим, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент сразу в нескольких областях Казахстана объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводками. Спасателям пришлось эвакуировать более 96 тыс. жителей.

Помимо этого, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в стране оказывается комплекс мер поддержки пострадавшим от наводнений казахстанцам.

Так, в городах и районах, где объявлен режим ЧС, уже осуществили автоматическое назначение адресной социальной помощи (АСП) 5 тыс. семей без их обращения в государственные органы. Напомним, на время ЧС пострадавшим гражданам АСП и некоторые другие пособия будут продлеваться в проактивном формате.

Таким же образом автоматически продлили сроки переосвидетельствования инвалидности для порядка 4 тыс. человек, включая детей. Всем им будут назначаться пособия по ранее установленным группам инвалидности. Помимо этого, из пострадавших регионов было эвакуировано 96 лиц с инвалидностью.

Однако помощь оказывается не только гражданам из социально уязвимых слоев населения. Так, согласно данным Минтруда, на текущий момент местными исполнительными органами за счет собственных средств была оказана социальная помощь 2,3 тыс. семьям, пострадавшим от паводков. Общая сумма выплат составила 555,4 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что, помимо восстановления поврежденных домов и постройки новых на месте разрушенных, государство перечислит всем пострадавшим семьям единовременные выплаты на сумму 100 месячных расчетных показателя (МРП), то есть по 369 200 тенге на семью.

Также в ведомстве отметили, что Федерацией профсоюзов было выделено 164 места в 7 санаториях республики для оздоровления граждан, относящихся к социально уязвимым категориям.

Напомним, на фоне паводков в Казахстане активизировались мошенники, которые обещают пострадавшим "выплаты".