Какие "выплаты" предлагают мошенники пострадавшим от паводков казахстанцам

Прикрываясь природным бедствием, мошенники обманывают казахстанцев, обещая им выплаты. На самом деле их главная цель – завладеть личными данными граждан. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Во время паводков в Казахстане пострадали тысячи граждан. Однако беда не приходит одна – чрезвычайной ситуацией (ЧС) решили воспользоваться мошенники. Они начали распространять в Интернете информацию о "выплатах", которые якобы могут получить пострадавшие казахстанцы.

"Проверьте свой ИИН на наличие выплат", "Получите компенсацию до 3 млн тенге, кликните на ссылку", "Скорее получите пособие от государства" – именно такие сообщения, как рассказывает медиа-портал FinGramota, распространяют аферисты. На самом деле они являются ловушками, цель которых – заполучить персональные данные пользователей.

Для того чтобы фейковые объявления выглядели правдоподобными, преступники используют названия казахстанских банков и государственных органов.

К примеру, в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram в последнее время публикуются посты о выплате компенсации якобы от Министерства труда и социальной защиты населения РК совместно с Халык банком в размере до 3 млн тенге, а также о выходе нового постановления Министерства финансов о выплатах в размере от 150 тыс. тенге.

Фейковые выплаты пострадавшим. Скриншот: FinGramota

Для большей убедительности под такими постами мошенники оставляют комментарии от ботов, которые благодарят "за получение компенсации" и призывают остальных граждан также подать заявку.

Попав на такой сайт, казахстанцу предложат зарегистрироваться, чтобы получить деньги. А для этого необходимо ввести такие персональные данные, как ИИН, реквизиты банковской карты, SMS-сообщение.

Естественно, никаких выплат пользователь не получит, зато злоумышленники смогут списать все денежные средства с его банковской карты или даже оформить на него мошеннический кредит. Есть также риск заразить свое устройство вирусом или шпионской программой, через которую преступники смогут зайти в онлайн-банкинг.

Казахстанцам не следует верить такой рекламе. Всю информацию нужно получать только из официальных источников. Также следует помнить, что официальные сообщения о положенных мерах государственной поддержки распространяются исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Напомним, в Казахстане действительно оказывают меры поддержки пострадавшим в паводках, среди которых единовременные выплаты на семью, восстановление поврежденного жилья и постройка нового, взамен уничтоженного стихией.

Также гражданам, проживающим в зоне ЧС, положены и другие меры поддержки, такие как отсрочка по кредитам, приостановка начисления штрафов за просрочку платежей, сохранение зарплат участникам госпрограмм, а также автоматическое продление некоторых пособий.

Ранее мы рассказывали о том, как именно будут возмещать ущерб пострадавшим от паводков в Казахстане.