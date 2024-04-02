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Эзотерика

"Пик паводков еще не пройден": Бектенов дал поручения правительству

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Спасатели проводят эвакуацию
Спасатели. Фото: МЧС

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что в Казахстане ожидается потепление – это означает новую фазу паводков. Он дал ряд поручений кабмину, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов заявил, что реальная угроза паводков была недооценена регионами – при этом, как ранее заявил Касым-Жомарт Токаев, пик паводков еще не пройден. Более того, из-за потепления в ближайшие дни начнется новая фаза паводков.

"Как отметил глава государства в ходе вчерашнего совещания, пик паводков еще не пройден. Сейчас наблюдается некоторый спад из-за небольшого снижения температуры воздуха. Но в ближайшие дни, как утверждают прогнозы, будет заметное потепление. Значит, начнется новая активная фаза паводков. К этому надо быть готовыми. В этой связи поручаю следующее:

Первое. МЧС совместно с МО и МВД, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей. Сейчас это самое главное. Где необходимо надо обеспечить заблаговременную эвакуацию.

Второе. МЧС совместно с акиматами и другими силовыми структурами обеспечить привлечение достаточного объема сил и средств для проведения своевременных аварийно-спасательных и неотложных работ в подтопленных населенных пунктах.

Третье. Акиматам принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны, с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы", - заявил Бектенов.

Также премьер поручил провести анализ нынешней паводковой ситуации с выявлением причин и предложений по их устранению. МЧС, акиматам и другим госорганам Бектенов поручил разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.

"Министерствам по чрезвычайным ситуациям, нацэкономики, финансов, транспорта, строительства, водных ресурсов и акиматам регионов незамедлительно начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и оказание материальной помощи пострадавшим людям.

Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов. Никто из пострадавших не останется без помощи", - добавил Бектенов.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В регионах Казахстана, затопленных талыми водами и вышедшими из берегов рек, начали подсчитывать ущерб от паводков. Больше всего пострадали жители западных и северных областей.

Сегодня глава правительства заявил, что работа по эвакуации граждан в регионах с паводками осложняется тем, что люди не верят в последствия наводнения.

Ситуацию с паводками в Казахстане назвали сложной в МЧС: в зоне подтопления остаются 5 областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077382-pik-pavodkov-esche-ne-proyden-bektenov-dal-porucheniya-pravitelstvu/

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