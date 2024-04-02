Ситуацию с паводками в Казахстане назвали сложной в МЧС: в зоне подтопления остаются 5 областей

Сегодня вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауржан Сыздыков выступил на заседании правительства по паводковой ситуации в Казахстане, передает NUR.KZ.

По словам вице-министра, паводковая обстановка в стране стабильно-сложная, в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны наоборот идет интенсивное повышение уровня рек.

В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы. Круглосуточно ведется оповещение граждан о складывающейся ситуации. Для оказания психологической помощи пострадавшим, работают телефоны горячих линий. Продолжается мониторинг наполняемости водохранилищ и рек.

"Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.

В зоне подтопления остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба", - сообщили в МЧС.

Всего в период паводка спасено и эвакуировано 15 786 человек, из них 6 187 детей.

В данное время, в пунктах временного размещения находятся 4 113 человек, из них 1 911 детей, для которых созданы необходимые условия.

В МЧС отметили, что в населенных пунктах, где паводок не вступил в активную фазу, усилены превентивные мероприятия по недопущению их затопления.

По данным ведомства, упреждающие меры позволили защитить от паводка 46 населенных пунктов в 11 регионах страны.

"При этом в 5 регионах подтопленными остаются 1 405 частных жилых домов, 372 дворовых территорий, 99 дач и 10 зданий. Отведена талая вода в 237 частных жилых домах и 939 дворовых территориях", - рассказал вице-министр.

На контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и 4 моста. Без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов.

"С ними непрерывно поддерживается связь, акиматами подготовлены резервы продуктов питания и медикаментов, а также осуществлена их доставка", - заверили в ведомстве.